Pedro Teixeira esteve recentemente à conversa com Rui Unas no podcast 'Maluco Beleza' e foi em conversa com o humorista que o ator lembrou um episódio que marcou a sua juventude.

"Trabalhei nas obras durante dois dias", lembrou a estrela das novelas da TVI sem conseguir conter o riso.

"Foi numa casa nos Foros da Amora. Era muito perto da casa de um amigo e o meu pai, porque eu me tinha portado mal, disse-me: tens de ir trabalhar", lembrou, explicando o que motivou este seu primeiro emprego.

"Arranjaram-me um trabalho de servente com um vizinho meu. Fui segunda, fui terça e quarta de manhã à hora de almoço fui embora. Desapareci e nunca mais disse nada", e assim terminou esta sua aventura.

