Semanas depois de revelar que estava à procura de emprego, a filha mais velha de Alexandra Lencastre partilhou uma nova mensagem no Instagram onde revela que já está no ativo, mas "a trabalhar nove horas" por dia.

Numa pausa, Margarida Bakker decidiu partilhar nas stories da sua página de Instagram um desabafo sobre esta nova fase da sua vida.

"Pausa: comer peito de frango no jardim de Belém; tomar café no indiano ao pé do McDonald's; Contemplar o porquê de estar a trabalhar nove horas diárias para receber 800 paus", disse.



© Instagram

Leia Também: À procura de emprego, filha de Alexandra Lencastre pede ajuda