Tori Kelly foi jantar com alguns amigos mas estava longe de pensar que acabaria a noite internada num hospital. A cantora norte-americana, depois de se sentir mal, foi hospitalizada de urgência, tendo sido descobertos coágulos nas pernas e pulmões.

O TMZ conta que Tori Kelly esteve inconsciente durante algum tempo, até ter sido levada para o hospital. Agora, já estável, a artista, de 30 anos, atualizou o seu estado de saúde com recurso às redes sociais.

"Como já devem saber, estou a lidar com alguns problemas inesperados de saúde. Têm sido dias assustadores, mas sinto as vossas orações e não consigo parar de pensar em vocês. Sinto-me mais forte agora e esperançosa, mas infelizmente ainda há algumas coisas para descobrir. Estou tão grata pelos fantásticos médicos e enfermeiras que têm estado a cuidar de mim", começou por escrever Tori numa texto que, depois, partilhou no Instagram.

"Claro que estou de coração partido por todas as coisas que tinha planeado para esta semana de lançamento do meu EP, mas eu sei que a minha saúde tem de vir primeiro. Até vos voltar a ver, eu ainda quero que desfrutem deste projeto, que representa a felicidade que senti nos últimos anos. Não vou deixar que este obstáculo impeça a música de ser vossa na sexta-feira. Amo-vos muito a todos e estou verdadeiramente feliz por todo o amor e carinho que tenho recebido", fez notar ainda a artista, referindo-se ao seu novo tema, ainda por lançar.

