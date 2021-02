Depois da morte da filha, Sara Carreira, no dia 5 de dezembro, Tony Carreira tem estado afastado das redes sociais.

São poucas as publicações que o cantor tem feito no Instagram e no Facebook, mas esta segunda-feira, 8 de fevereiro, surpreendeu os seguidores.

Tony publicou uma fotografia onde aparece junto dos três filhos, Sara, David e Mickael. "Amor eterno", escreveu na legenda da imagem que rapidamente captou a atenção de muitos fãs. Veja todas as reações na publicação abaixo:

De referir que a imagem foi tirada em 2018, na Altice Arena, em Lisboa, num dos últimos concertos de Tony Carreira antes de o artista fazer uma pausa na carreira.

