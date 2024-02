Toni esteve à conversa com Júlia Pinheiro e recordou os sustos de saúde que já viveu, tendo destacado que o pior foi quando regressou do Irão, em 2013. Na altura foi diagnosticado com um tumor no rim.

"Consegui salvar-me a tempo porque não tinha metástases e foi tirado", lembrou no 'Júlia', esta quarta-feira, dia 28 de fevereiro.

No entanto, mais recentemente, numa festa em Anadia, Toni voltou a sofrer um novo susto de saúde. O ex-futebolista sofreu um acidente isquémico transitório e ficou internado.

"Este último foi uma situação que surgiu e que eu estava num aniversário com uns amigos - e estavam três médicos [presentes]. Quando [senti] o formigueiro na mão direita e depois se repetiu, fui encaminhado para um hospital em Coimbra e fiz exames... Há uma medicação que está a ser feita, estive três dias [no hospital]", contou, referindo que agora em março vai fazer novos exames.

