"Como muitas pessoas, estou muito preocupada com a situação epidemiológica do país e também com a situação política", foi com estas palavras que Rita Ferro Rodrigues começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 18 de janeiro.

"Sinto-me no meio de um pesadelo que não acaba", acrescentou, explicando de seguida que decidiu adotar novas medidas para "proteger a sua saúde mental".

"Estando a trabalhar de casa, com o privilégio de me conseguir proteger do vírus, tomei também a decisão de proteger a minha saúde mental... é que o que estamos a passar é muito violento", disse, partilhando de seguida "algumas das suas decisões que já está a praticar".

"Só vejo um noticiário por dia; Renovei a playlist e estou a ouvir muita música nos intervalos do trabalho; Encomendei livros (noutro post vou partilhar) alguns literatura pura outros técnicos/profissionais que me permitam actualizar algumas áreas de conhecimento; Faço meia hora de exercícios por dia, sozinha, ao meu ritmo, coisas muito simples (também posso partilhar se vos interessar); Meia hora de leitura com o meu filho mais novo (livros de leitura recomendada para o 5.° ano)", começou por enumerar.

"Danço todos os dias, pelo menos 10m; Procuro formas de voluntariado activo (online) em que sinta que posso ser útil fora do horário de trabalho; Venho às redes para espalhar boa energia e boas mensagens e bloqueio qualquer tentativa de intrusão/agressão/invasão do meu mood de construção de paz; Converso muito com os meus filhos tentando ouvir mais e com mais atenção, mais focada e com menos distrações; Sonho, projecto, planifico para depois disto tudo. Escrevo os sonhos para os ler sempre que me sentir mais triste; Procuro saber dos meus amigos e família, sobretudo os que estão mais sozinhos. Uma rotina de mimo por chamada ou mensagem", continuou.

"Falho muitas vezes muitas coisas neste plano e tento lidar com isso. Falhar faz parte mas estou a tentar", rematou.

