Pedro Soá desistiu do ‘Big Brother – Duplo Impacto’ na gala do último domingo, dia 24. Uma decisão inesperada sobre a qual falou à imprensa numa entrevista realizada menos de 24 horas depois de ter abandonado o jogo.

"Para mim não correu nada mal, correu tudo bem. Eu estava a fazer uma ótima participação, dentro daquilo a que me propus", garante o concorrente que diz ter feito todos os esforços para aguentar os sintomas da doença que ditou a sua saída do jogo.

Estado de saúde debilitado ditou a saída de Pedro Soá

"Tenho uma doença praticamente desde que nasci, rinite alérgica crónica e eczema atópico”, começa por explicar, dando conta de que faz habitualmente medicação para controlar estes problemas de saúde e que para tal conta com a ajuda da namorada, Ana – enfermeira de profissão.

Dentro de ‘Duplo Impacto’ foram “o stress, a ansiedade e a alimentação” algumas das principais causas do agravar dos sintomas do eczema que a certa altura já nem o deixava dormir.

Também a primeira prova colocada aos concorrentes dentro do programa, em que estes tinham de mexer em milho, e a humidade que se faz sentir na Ericeira podem ter contribuído para o agravar da doença.

“Tudo isto era uma bomba relógio e podia ou não ser controlado", explica.

Soá deparou-se nos últimos dias com “manchas na pele, eczema que deitava líquido", noites muito mal dormidas e os efeitos de uma medicação muito pesada.

“Tomava uma medicação muito pesada que me dava sono. Tomava doses de cavalo porque sabia que tinha de estar pronto para o jogo no dia seguinte. Começou a ser muito complicado para mim porque tinha de andar a tomar medicação, tinha de andar a por cremes, à noite não dormia…”, recorda.

“Era incomportável para mim estar assim dias a fio. Vi que ia aumentando a dose da medicação e as coisas não iam melhorando. O meu corpo ia piorando”, lamenta.

Faltou medicação dentro do programa?

“Não foi isso que eu disse, o que eu disse é que a medicação que estava a tomar já estava desajustada no tempo e que não foi possível chegar a nova medicação a tempo”, esclarece Pedro Soá, colocando assim um ponto final nos rumores.

“Entretanto, essa medicação chegou, mas eu já estava num tal estado elevado de doença que tinha de estar pelo menos um mês a ser tratado para voltar ao estado normal. Então o que é que eu ia estar a fazer dentro da casa?”, questiona.

Apesar de ter decidido desistir do jogo por estar debilitado fisicamente, Pedro Soá não têm dúvidas de que estava neste jogo muito mais forte a nível psicológico do que esteve no ‘Big Brother 2020’ – programa onde foi expulso devido a comportamento violento.

“Estive com um enfermeiro dentro da casa, tive apoio psicológico e todas essas pessoas notaram que eu estava muito bem psicologicamente, só que não estava bem fisicamente. A minha cabeça estava no máximo mas o meu corpo não acompanhou”, refere.

“Podia ter uma ação negativa que ia prejudicar tudo aquilo que tinha feito para trás e não queria fazer isso. As pessoas iam esquecer tudo aquilo que tinha feito de bom e iam apontar-me o dedo, então preferi sair em alta”, diz.

Pedro Soá correu risco de vida no ‘Big Brother’?

A participação do empresário ficou ainda marcada pelo facto de este se ter sentido mal dentro da casa da Ericeira depois de uma prova na piscina. Soá mergulhou na água gelada e sentiu-se mal, levando a família a ponderar processar a Endemol por ter colocado a sua vida em risco.

Sobre a polémica, o ex-concorrente do ‘BB’ afirma: “Ninguém me pediu para ir para dentro de água, eu é que dei o corpo ao manifesto. Óbvio que poderia existir uma sensibilidade de proteger os concorreres, se calhar, também foi um erro da produção não ter previsto que a água estava tão fria”.

Soá garante que a zona onde mergulhou era muito mais funda e fria do que a zona para onde Bruno Savate se atirou, assegura que os fatos usados não eram de mergulho, “era um tecido que não protege nada”, e revela: “Fiquei sem ar, senti coisas que nunca tinha sentido na minha vida”.

“Foi um erro meu e um erro da produção, não há culpados... mas podia ter corrido muito mal. Não posso dizer que eles me queriam matar, isso não existe, mas nós não fomos totalmente protegidos”.

O fim da polémica sobre a frase: “Sou o Cristiano Ronaldo dos reality shows”

Pedro Soá deu que falar dentro e fora do reality show da TVI por ter referido no seu vídeo de apresentação de 'Duplo Impacto' a seguinte frase: "Sou o Cristiano Ronaldo dos reality shows". Declarações que muitos consideraram ser desajustadas dado que, até à sua entrada em 'Duplo Impacto', este apenas participou num formato do género e acabou por ser expulso.

"A situação do Cristiano Ronaldo foi uma coisa combinada com a produção para brincarmos. Foi uma brincadeira", garante Soá, encerrando a polémica.

"Nem um jogador de terceira divisão eu era, quanto mais o Cristiano Ronaldo", refere.

Quanto ao facto de se ter intitulado um "tubarão" no jogo, Soá volta a deitar por terra a polémica dizendo que esta é uma expressão que está habituado a usar enquanto jogador de póquer e que esta foi, uma vez mais, usada em tom de brincadeira.

Será que Pedro Soá se arrepende de ter voltado ao 'Big Brother'?

O empresário do Montijo entrou no jogo consciente de que precisava de mudar a sua imagem. Recusou ficar na história dos reality shows como um concorrente agressivo, aprendeu com os "erros do passado" e foi para o 'Duplo Impacto' com uma nova estratégia e "mentalmente preparado".

"Tinha noção que tinha uma marca negativa por trás e que tinha de a trabalhar", assume, revelando-se satisfeito com o feedback positivo que recebeu nas primeiras horas fora da casa.

"Percebi que as pessoas gostaram do Pedro Soá que viram", realça.

Apesar de consciente de que não era um candidato à vitória, Soá não tem dúvidas de que se não fossem os seus problemas de saúde poderia chegar à final. Afinal, era um "concorrente ativo e participativo".

"Nunca me arrependi, valeu a pena e se não tivesse sido esta situação eu teria sido um jogador melhor", garante, por fim.

