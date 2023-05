Shakira é novamente uma mulher livre depois de se ter separado de Gerard Piqué, e já há alguns nomes que estão a tentar a sua sorte com a cantora. No entanto, o interesse demonstrado nem sempre é recíproco, como acontece com Tom Cruise.

Segundo a imprensa internacional, a cantora não quer nada com Tom Cruise e já lhe terá passado essa mensagem, depois de se terem cruzado no Grande Prémio de Miami de Fórmula 1. De recordar que a artista foi vista com o piloto Lewis Hamilton no mesmo evento.

De acordo com a Heat, o ator ter-se-á apaixonado, mas o interesse de Shakira não era mútuo. "O Tom estava obcecado quando conheceu a Shakira, e não era muito diferente de como ele agiu quando conheceu a Katie Holmes", contou uma fonte à revista, referindo-se ao casamento entre Tom e Katie que durou cerca de seis anos e do qual nasceu a filha Suri, atualmente com 17 anos.

"Ele conhece a Shakira há anos, mas esta foi a primeira vez que saiu com ela num ambiente descontraído, e saiu convencido de que teriam uma conexão", acrescentou a mesma fonte.

Apesar de ter muitas esperanças, foi dito a Tom que Shakira não sentia o mesmo por si. "Num minuto, a Shakira estava apenas a ser simpática e a posar para fotos com o Tom. Mas no momento a seguir ele estava a dizer a todos que ela era mulher dos seus sonhos. Era demasiado com que lidar", contaram ainda.

"Ela não quer deixá-lo constrangido ou chateado, mas não há atração ou romance da parte dela, ela estava apenas a ser simpática. Ela sente-se lisonjeada, mas não está interessada, e esta mensagem foi passada educadamente ao Tom", completaram.

Leia Também: Cobiçada por Tom Cruise, Shakira é apanhada com Lewis Hamilton

Leia Também: Tom Cruise está "interessado" em Shakira e até já lhe enviou flores

Leia Também: Shakira e Tom Cruise encontram-se em evento e fãs querem namoro