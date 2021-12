Tom Cruise terá enviado um avião particular para voar 5.500 milhas e ir buscar uma encomenda especial (e algo peculiar): 300 exemplares do bolo de Natal favorito do ator.

Segundo o Mirror, a encomenda de Tom Cruise tinha como objetivo presentear toda a equipa do novo filme 'Missão Impossível 7'.

"O Tom queria dar à equipa de 'Missão Impossível', pelo Natal, um agrado e decidiu que apenas os bolos da sua pastelaria favorita, em Los Angeles, serviriam", revela uma fonte.

"Ele pediu à loja para fazer 300 bolos e eles foram levados para o Reino Unido no seu jato particular", conta a mesma fonte em declarações ao The Sun. "É extravagante, mas o Tom é uma pessoa incrivelmente generosa e ele queria fazer algo especial para todos os que trabalharam no filme com ele", realça.

Quanto ao 'famoso' bolo que, esperamos, terá feito as delícias de quem o recebeu, sabemos que se trata de uma especialidade da pastelaria Doan's em Woodland Hills, na Califórnia, e que tem como principais ingredientes chocolate branco e coco.

