Tom Cruise e Hayley Atwell marcaram presença nas finais do torneio de ténis de Wimbledon, no sábado.

Como relata o Page Six, o ator mostrou-se sorridente ao deixar a alegada namorada dar um passo à frente dele enquanto ambos se dirigiam para o All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres.

Já nas bancadas, a boa disposição marcou este momento que pode ver nas imagens da galeria.

De referir que Cruise, de 59 anos, e Atwell, de 39, estão a gravar o filme 'Missão Impossível 7' e uma fonte disse ao The Sun, em dezembro, que os atores "deram-se bem desde o primeiro dia".

