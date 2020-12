Tisha Campbell e Duane Martin finalizaram o processo de divórcio esta quarta-feira, depois de a atriz ter dado início à oficialização da separação há dois anos.

"Fui casada durante mais de 20 anos e fui abençoada com dois filhos incríveis", disse Campbell ao Page Six, em comunicado, esta sexta-feira, referindo que está "muito feliz".

De acordo com os documentos de divórcio obtidos pelo Page Six, o agora ex-casal - que tem dois filhos em comum, Xen, de 19 anos, e Ezekiel, de 11 - vai partilhar a custódia do filho mais novo.

Além disso, dizem ainda que tanto Campbell, de 52 anos, como Martin, de 55, não vão receber nenhuma pensão de alimentos.

A data oficial da separação está listada como 17 de dezembro de 2017, e diferenças irreconciliáveis ​​foram as causas apontadas nos documentos como o motivo do fim do casamento. De recordar que deram o nó em 1996.

Leia Também: Gusttavo Lima e Andressa Suita assinam papéis do divórcio