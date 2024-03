O tio de Kate Middleton, Gary Goldsmith, entrou na versão britânica do 'Big Brother Famosos' na noite da passada segunda-feira, dia 4 de março, mas antes falou com o Mirror e aceitou comentar o que tem sido dito acerca da ausência da sobrinha.

Kate foi submetida a uma cirurgia abdominal no passado mês de janeiro e, desde então, tem estado afastada das suas funções reais e muito pouco se sabe sobre o seu estado de saúde. A falta de informações tem provocado a propagação de diversas teorias da conspiração, algo que Goldsmith condena.

"Acho que deveriam deixá-la em paz agora, porque há uma razão pela qual eles [a família real] não têm falado sobre este assunto. Eles têm-lhe dado um pouco de espaço. Se isto estivesse a acontecer com qualquer outra pessoa, ela teria espaço. Sendo que se trata da Kate e dado que ela faz um trabalho incrível, há sempre interesse nas coisas que lhe dizem respeito", fez notar, citado pelo tabloide britânico.

"Imploro que lhe dêem algum espaço", disse depois o irmão mais novo de Carole Middleton, a mãe da princesa, acrescentando por fim: "Kate, fica bem. Amo-te e quando estiveres preparada voltaremos a ver-nos".

Vale sublinhar que, de acordo com a imprensa internacional, a entrada de Gary Goldsmith no 'Big Brother' não é vista com bons olhos pela família real britânica. Gary é conhecido por ser muito frontal e honesto e em ocasiões anteriores não escondeu a sua opinião crítica em relação às atitudes de Harry e Meghan Markle, pelo que se receiam novos comentários sobre este tema.

