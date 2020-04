Nego do Borel está de luto. O artista brasileiro anunciou na sua conta de Instagram, esta sexta-feira, dia 24, que o tio morreu por Covid-19.

"Meu Deus. O coronavírus acaba de levar o meu tio", afirmou, visivelmente sentido.

"Te amo, tio João. Marcamos sua vinda aqui em casa, mas agora vamos nos encontrar no céu. Te amo! Vai com Deus, tio. Minha avó está muito triste", sublinhou ainda o artista, na legenda de uma imagem na qual aparece ao lado do respetivo familiar.

