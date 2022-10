Teresa Silva esteve ontem nos estúdios da TVI mas não chegou a Queluz de Baixo sozinha. A comentadora do 'Big Brother' partilhou um vídeo a entrar na sede do canal acompanhada do filho, uma cara bem conhecida do público.

Tierry Vilson voltou assim à TVI, anos depois de ter participado na 'Casa dos Segredos 4', em 2013. Na gravação publicada por Teresa é possível ver mãe e filho num dos corredores do edifício num clima de grande cumplicidade.

Vários foram foram os seguidores que, encantados por rever Tierry, deixaram comentários elogiosos.

