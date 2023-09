Depois de terem estado na Tanzânia em lua de mel, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio regressaram a Portugal este sábado, dia 23 de setembro, e foram recebidos pela filha, Camila, no aeroporto.

A irmã do ator, Mónica Teotónio, foi quem gravou este momento especial e destacou depois as imagens no Instagram.

De referir que a menina esteve no aeroporto com a tia Mónica e a avó Mafalda.

Depois de ter corrido para os braços do pai e da mãe mal os viu no aeroporto, a pequena Camila não largou os papás.



