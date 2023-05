Dias depois de ter sido expulso d'O Triângulo, Tiago Graça foi convidado a recordar a sua história de vida numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha.

O jovem de Azeitão emocionou os espetadores ao falar sobre o namoro com Guilherme Ramos e acabou surpreendido com a presença da cara-metade.

"A forma como nós levamos a nossa relação é a forma como se deve levar uma relação, e por isso é que as coisas correm da maneira que correm", disse, pouco antes de perceber que Guilherme lhe fez uma surpresa e também marcou presença no estúdio do programa 'Goucha'.

Eis abaixo as imagens que registaram o momento:

Leia Também: Tiago Graça recebe mensagem do namorado após ser expulso d'O Triângulo'