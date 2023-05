Tiago Graça 'morreu na praia', como costuma dizer-se ao ser expulso na tarde de terça-feira, 23 de maio, da casa d'O Triângulo'. O jovem foi o escolhido para abandonar o jogo a poucos dias da grande final do reality show, marcada para o próximo domingo.

Após a expulsão, o jovem de Azeitão fez o balanço da experiência e mostrou-se de coração cheio.

"Esta experiência foi sem dúvida a maior aventura da minha vida. Fico muito feliz por vocês terem acompanhado desse lado cada momento, cada sorriso, cada lágrima, cada gargalhada e cada desafio que superámos juntos", notou.

"Não tenho palavras para o amor que estou a sentir neste momento, vocês são incríveis. Saio orgulhoso de todo o meu percurso e por ter feito parte da vossa vida durante uns meses. Quando entrei para este programa não sabia que iria tocar tantas pessoas como agora percebo que fiz, obrigado por estarem desse lado. Agora acabou o show, que comece o reality. Esta aventura acabou de começar", completou.



© Reprodução Instagram/ Tiago Graça

Além do carinho da família, de amigos e fãs, Tiago recebeu ainda uma mensagem especial do namorado. Guilherme Ramos partilhou uma fotografia de mãos dadas com o antigo concorrente do reality show e escreveu: "Cheio de orgulho em ti, Tiago Graça".



© Reprodução Instagram/ Tiago Graça

Leia Também: Sara Sistelo revela ter perdido mais de 8 quilos na casa d'O Triângulo'