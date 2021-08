Foi na passada sexta-feira, a 30 de agosto, que Tiago Castro e Marine Antunes subiram ao altar para oficializarem o namoro de seis anos.

O ator, conhecido por ter dado vida ao icónico Crómio de 'Morangos com Açúcar', partilhou na sua conta oficial de Instagram algumas das imagens que marcaram o grande dia e na legenda confessou que ficou lavado em lágrimas quando entrou na igreja.

"Assim que entrei na igreja houve quem suspeitasse que algo de trágico tivesse acontecido, tal era o meu choro avassalador. Com uns 'fixes' à maneira antiga, de polegar para cima, descansei a família e amigos enquanto por eles passava", conta.

"Estava tudo bem, tudo mais que bem, tudo no seu lugar devido. Nos poucos metros que separavam o altar da porta da igreja relembrei a dor que me rompeu antes Dela aparecer. A cada passo, uma catarse, um choro compulsivo que me aproximava do que o presente me oferecia", continua.

Ao seu relato sobre este grande dia, Tiago juntou um conjunto de fotografias dos momentos felizes que marcaram a união.

"A minha futura esposa, entrou ao som de uma 'Unchained Melody' e das vísceras da minha alma ouviu-me cantar: 'solto as amarras, e tocam guitarras por ti como dantes'. Aí, ao contrário do que seria de esperar, aguentei o choro. Era coragem e esperança que me saía. Era o canto do amor, da fé, da amizade, da família que começaríamos a ser. Há amores que salvam e este é um deles", afirma, convicto de que casou com a mulher da sua vida.

Por seu turno, Marine lembrou o dia em que subiu ao altar com um relato igualmente emotivo:

"O Tiago curou- me. O Tiago ajudou-me a ser eu mesma, sem medo e, ao mesmo tempo, ajudou-me a evoluir como eu não achava possível. O Tiago é o meu Tiago há quase seis anos e não há um único dia que não pense, que sorte que eu tenho. Como pode Deus ser tão bom comigo?

Foi por isso que entrei na igreja a tremer. Sorria e chorava, numa emoção que ainda não sei descrever. Porque tenho a crença profunda que a nossa fé nos tem mantido felizes. Que o nosso casamento agora oficial é o ato de amor e de maior entrega que poderíamos ter tido. E se a vida não é perfeita, o nosso casamento foi. Foi mesmo.

Casámos como somos, como quisemos, como existimos: o churrasco, os amigos a vibrarem, a Melhor banda a estourar a pista, nós a dançar até sangrarem os pés (não comi nem bebi praticamente), as surpresas que não terminavam, os nossos pais e irmãos e sobrinhos a chorarem connosco e a maior energia que já se sentiu, existiu ali. No nosso dia [...]", pode ler-se na publicação da noiva.

Leia Também: Sobrinha da princesa Diana usou cinco vestidos de noiva