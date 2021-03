Tiago Bandeira decidiu ganhar coragem e, seguindo as pisadas do pai, Rui Bandeira, e da irmã, Bárbara Bandeira, lançar-se no mundo da música.

"Durante muito tempo tive receio em abraçar os meus sonhos e fazer aquilo que sempre quis. Esse receio foi embora e hoje posso partilhar com vocês um bocadinho de mim", é desta forma que o jovem anuncia que vai em breve lançar o seu primeiro single - 'Digo Não'.

Para já, ainda sem revelar a data de estreia mas prometendo que esta está a chegar, Tiago mostra o teaser de apresentação do tema.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Bandeira (@tiagobbandeira)

