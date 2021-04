Depois de ser anunciada a morte do príncipe Filipe de Edimburgo, os reis Felipe VI e Letizia entratam imediatamente em contacto com a família real britânica, através de um telegrama dirigido à rainha Isabel II. A carinhosa carta foi divulgada pela revista Hola e espelha os laços de união entre as duas casas reais.

Os monarcas referiram-se a Isabel II como "tia Lilibet" e lamentaram "com profunda tristeza ao receber a notícia do falecimento" do "querido tio Filipe".

"Nestes momentos dolorosos, queremos enviar as mais sentidas condolências em nome do Governo e do povo espanhol, assim como toda a nossa proximidade e apoio. Nunca nos esqueceremos das ocasiões que podemos partilhar com ele nem o legado de serviço e dedicação à Coroa e ao Reino Unido que sempre desempenhou ao vosso lado. Os nossos pensamentos e orações estão com vossa majestade e com toda a família", lê-se ainda.

Vale referir que a relação entre as duas famílias reais é sustentada por laços familiares. O príncipe Filipe nasceu na Grécia e era sobrinho do rei Constantino I, que, por sua vez, era avô da rainha Sofía, mãe do atual rei de Espanha.

Filipe de Edimburgo morreu na manhã desta sexta-feira, 9 de abril, no Castelo de Windsor. O marido da rainha Isabel II completaria 100 anos no dia 10 de junho.

