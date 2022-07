O ator brasileiro falou do fim do relacionamento com Cristiane Dias, com quem esteve durante mais de 10 anos.

Thiago Rodrigues foi o convidado de Manuel Luís Goucha no programa desta terça-feira, 5 de julho. O ator brasileiro abordou vários aspetos da sua vida, entre eles, o seu anterior relacionamento com a apresentadora Cristiane Dias, com quem tem um filho em comum, Gabriel, de 13 anos. "Fomos muito felizes, muito apaixonados. Decidimos ter um filho, e tivemos, foi um filho muito desejado. Vivemos intensamente tudo na nossa vida, as coisas boas e quando nos começamos a desentender", revela o ator . "Acho que muitos casais passam por isso. De repente, já não te reconheces naquela relação. Sofremos muito porque não terminávamos, tínhamos um desejo muito grande de lutar pela ideia de família", acrescenta, uma vez que o relacionamento durou entre 2007 e 2017, com algumas separações pelo meio. "Implicou sofrimento, mas hoje temos uma camaradagem muito grande em relação ao Gabriel. (...) Ele já veio aqui [Portugal] umas três ou quatro vezes e isso é insuficiente", diz Thiago por fim, emocionado, sem conseguir disfarçar as saudades do filho. Veja o momento da entrevista. Leia Também: Manuel Luís Goucha anuncia férias e revela quem o irá substituir na TV Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram