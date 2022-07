Manuel Luís Goucha anunciou esta terça-feira no final da emissão do programa 'Goucha' que entra hoje em período de férias.

"Vou entrar num curto período de férias. Volto a estar consigo, aqui, no dia 18 de julho", comunicou, revelando em seguida o nome da pessoa que o irá substituir no programa vespertino da TVI.

"A partir de agora, e até lá, vai ficar muito bem acompanhado com a Iva Domingues. Até dia 18 e obrigado", terminou.

Iva Domingues estreia-se esta quarta-feira, 6 de julho, ao comando do programa 'Goucha'. O formato, anunciou o canal, contará amanhã com a presença do repórter Zé Lopes.

Leia Também: Marido de Manuel Luís Goucha brinca: "Setembro nunca chegou"