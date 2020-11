A série de sucesso da Netflix, 'The Crown', é um drama de ficção baseado em acontecimentos históricos e acompanha a vida da Rainha Isabel II ao longo do seu reinado, bem como as figuras-chave da sua vida. 'The Crown' investiga profundamente a vida pessoal da família real britânica e todo o drama de bastidores.

Embora os criadores da série e consultores históricos façam o seu melhor para manterem a série alinhada com a realidade, há um limite para aquilo que eles podem descobrir sobre o funcionamento interno de uma das famílias mais privadas e protegidas do mundo. Como tal, têm de tomar liberdades artísticas significativas para elaborar uma narrativa completa.

Isso muitas vezes deixa os espectadores a perguntar-se que partes são reais e quais são imaginárias! A realeza britânica teve a sua quota parte de escândalos públicos, por isso alguns dos momentos mais chocantes da série são acontecimentos confirmados da vida real.

Vamos então refletir sobre algumas das principais imprecisões de The Crown para separarmos os factos da ficção.

