A semana começou com novas polémicas na casa do 'Big Brother'. Teresa voltou a quebrar as regras do reality show ao comunicar com o seu marido, que voltou a dirigir-se até ao exterior da casa mais vigiada do país para lhe pedir que abandone o programa.

O momento decorreu na tarde desta terça-feira, dia 2, mas até ao momento a produção não se manifestou sobre o que aconteceu e nem revelou se a concorrente será castigada ou não pela sua atitude. Silêncio que parece estar a indignar os espetadores.

"Vemos é o comportamento da Teresa, quebra regra duas vezes e onde está a expulsão?", questiona uma internauta nas redes sociais do 'Big Brother'.

"Mesmo, onde está a expulsão da Teresa? É só para a Sonia?", pergunta uma outra, lembrando que na semana anterior Sónia foi nomeada e correu o risco de ser expulsa devido a um comportamento semelhante.

"A Teresa não é expulsa? Duas vezes a falar para o exterior, esperamos pela expulsão dela", pode ainda ler-se entre os muitos comentários que reclamam a falta de castigo para a mãe de Tierry.

Recorde-se que também Teresa quebrou esta mesma regra na semana anterior. Porém, por estar já nomeada, a concorrente apenas ficou impedida de ser líder no decorrer desta semana.

Reveja aqui o vídeo em que Sónia comenta o facto de Teresa ter quebrado as regras.

Leia Também: Polémica dentro e fora do 'Big Brother': Sofia Sousa arrasa Iury