Teresa Guilherme tem uma longa carreira na área da televisão, por isso, são muitas as memórias que esta vai guardando no seu baú. Ainda esta terça-feira, dia 19, por exemplo, a apresentadora publicou na sua conta de Instagram uma fotografia na qual surge com Manuel Luís Goucha.

"Quando mexo no meu baú, descubro sempre fotografias muito engraçadas. Vejam só eu e o meu Manel Luís. Merece ou não merece um gosto?", questionou na legenda da publicação.

Um dos pontos curiosos é que nesta época Goucha ainda tinha bigode.

Ora veja!

