Nos últimos tempos, Teresa Guilherme tem vindo a usar a sua conta de Instagram para partilhar com os seus admiradores diversas fotografias que remontam a momentos do passado que recorda com carinho. Ainda esta quinta-feira, dia 21, a apresentadora publicou uma imagem na qual surge ao lado da mãe e Toni de Matos.

"Uma foto do baú das boas recordações com a minha mãe e o meu querido Toni de Matos. Linda não acham?", questionou na legenda da imagem.

Anteriormente, a apresentadora mostrou uma outra fotografia na qual aparece com Manuel Luís Goucha.

