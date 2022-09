Andreia Vale, de 44 anos, marcou presença esta quinta-feira, 15 de setembro, no programa 'Dois às 10', da TVI, para pela primeira vez falar publicamente sobre a sua terceira gravidez.

A jornalista confirmou que está grávida do terceiro filho, o primeiro em comum com o atual marido - Duarte Gonçalves, de 46 anos.

O bebé juntar-se a Afonso, de 20 anos, fruto da relação de Andreia com o jornalista Carlos Rodrigues, e a Pedro, de 14, que resulta do casamento com Nuno Santos - diretor de informação da TVI e da CNN Portugal.

