Snoop Dogg já teve uma barata como animal de estimação durante seis meses, e deu-lhe o nome de The Gooch, como contou a Nardwuar.

"The Gooch morava comigo", disse o artista. "Eu tinha uma barata no meu apartamento que não conseguíamos matar. Tentámos matá-la quando nos mudámos, mas ela não morria, então chamamo-la de The Gooch. Costumávamos deixar-lhe comida e tudo", explicou, como cita o Daily Mail.

"Fiquei naquele apartamento durante cerca de seis, sete meses - ela cresceu até ficar do tamanho de uma nota de um dólar", contou ainda.

