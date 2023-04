Kylie Jenner é a grande protagonista da mais recente edição da HommeGirls e foi onde falou sobre o seu futuro no que diz respeito à maternidade.

Aos 25 anos, a celebridade foi questionada sobre se quer ter mais filho. "Não tenho um número em mente", começou por dizer.

"Algumas mulheres têm, mas eu realmente não tenho um plano. Acho que o tiver de acontecer, acontecerá", acrescentou.

De recordar que Kylie já é mãe de Stormi, de cinco anos, e Aire, de 14 meses, fruto da relação terminada com Travis Scott.

"Acredito que as coisas estão escritas para nós. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas também me sinto no controlo da minha vida e das minhas decisões", partilhou ainda.

