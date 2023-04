O romance existe, de facto, mas "não é sério", revela uma fonte sobre o alegado envolvimento de Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

A socialite "está a gostar de sair com o Timothée e quer ver até onde poderá dar", contou a mesma fonte em declarações ao Entertainment Tonight.

O ator, de 27 anos, é diferente de qualquer outro homem com quem Kylie, de 25, já esteve, o que está a 'apimentar' a relação.

"Tem sido muito divertido para ela, porque ele parece muito diferente dos seus relacionamentos anteriores", acrescentou, dando conta de que "divertido" e "emocionante" são os adjetivos que melhor definem o romance.

Apesar de já terem sido vistos juntos, Kylie Jenner escolheu não estar ao lado de Timothée no festival Coachella. A decisão foi pensada e teve um propósito.

"A Kylie decidiu que não queria tornar as coisas públicas com o Timothée no fim de semana passado no Coachella. Ela só queria relaxar e divertir-se com os amigos", completou a mesma fonte.

Kylie Jenner, recorde-se, ainda não assumiu nenhuma relação publicamente desde que terminou o namoro de longa data com Travis Scott. O agora ex-casal tem dois filhos em comum, Stormi e Aire.

