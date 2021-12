Fátima Lopes foi a grande anfitriã da Gala dos Sonhos, uma iniciativa da SIC com a Associação Sara Carreira que decorreu no passado dia 1 de dezembro no Centro Cultural de Belém e que angariou mais de 200 mil euros.

Uma noite de emoções fortes em memória de Sara Carreira, que assinalou também o primeiro aniversário da morte trágica da artista.

No rescaldo da gala, em declarações ao Fama Show, a apresentadora confessou que foi particularmente desafiante conter as lágrimas ao longo do evento. "É muito difícil descrever o que é que se sente a apresentar uma gala assim. Tentei ser o máximo profissional porque é necessário conduzir o barco, mas cá dentro estive sempre com o coração muito apertado", disse.

Recorde-se que a Associação Sara Carreira ajuda jovens carenciados a seguirem os seus sonhos nas áreas profissionais que pretendem exercer no futuro.

