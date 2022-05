Cristina Ferreira nunca teve medo de arriscar em visuais mais ousados e marcantes. Dona de um estilo diferente, a apresentadora sempre defendeu que a imagem em nada estava relacionada com a competência ou profissionalismo de alguém.

A comunicadora voltou a abordar o assunto numa das mais recentes publicações que fez na sua conta de Instagram.

"'Tens de ir mais executiva', ouvi esta frase várias vezes. Como se a seriedade, o rigor e a capacidade de trabalho tivessem como definição um fato clássico", começa por escrever.

"Decidi vestir desde o primeiro minuto o fato da liberdade, onde me cabe o poder da escolha. Somos todas inundadas de pré conceitos que, inconscientemente, nos fazem sentir culpas que não devemos ter. Cada caminho é único e deve ser feito apenas em consciência, numa busca constante da felicidade. As escolhas são nossas, mesmo que os outros não as entendam. Vivam", completou.

Não ficando indiferente, Ruben Rua comentou: "Isso. Está tudo certo.

'A vida de uma pessoa livre é considerada ofensiva para todos os que vivem presos às aparências e as regras'".

