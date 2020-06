Kate Middleton fez a sua primeira aparição pública após permanecer várias semanas em confinamento na sequência da pandemia do novo coronavírus. A duquesa de Cambridge visitou um jardim em Fakenham, perto da sua casa de campo, Anmer Hall, onde tem vivido com o príncipe William e os três filhos.

A visita, que aconteceu esta quinta-feira, dia 19, teve como objetivo chamar a atenção para os negócios locais que aos poucos começam a reabrir.

A duquesa esteve à conversa com os donos que gerem este projeto e da forma como a pandemia afetou a normalidade da sua vida.

Para a ocasião, Kate optou por um look bastante descontraído, numa tendência country, conjugando umas jeans com uma camisa e um colete e terminando com uns ténis.

