Marta Fernandes foi a convidada de Maria Botelho Moniz esta tarde no programa 'Goucha'. O apresentador está de férias e foi a apresentadora quem esteve à conversa com Marta, uma entrevista na qual falaram sobre o percurso da atriz e também das dificuldades que tem em encontrar trabalho na área hoje em dia.

"Estou focada noutras coisas e isso deixou de ser uma questão em que eu pense diariamente", começou por dizer a atriz, revelando que já se quis afastar da profissão.

"Já tive períodos de dizer à minha agente: 'Olha, vou desistir. Desisti. Esquece, não me proponhas mais.' Só para me dar descanso. Claro que eu no fundo nunca desisti", continuou, sublinhando que sente saudades de estar no pequeno ecrã.

"Tenho muitas saudades de fazer televisão. Adoro fazer televisão, sou uma apaixonada", continuou, confessando que, no entanto, já não vive "à espera que o telefone toque".

