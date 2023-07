Bernardo Silva casou-se no sábado, 1 de julho, com Inês Degener Tomaz. O casal, que aguarda a chegada do primeiro filho em comum, disse o 'sim' com o Douro como pano de fundo, diante de família, amigos e várias estrelas do futebol.

A festa foi animada e teve vários pontos de destaque, entre eles o momento em que o jogador de futebol resolveu mostrar o seu talento para o canto.

Bernardo Silva juntou-se a António Zambujo, que tocou na cerimónia, e diante de todos os convidados entoou um dos temas do músico.

April Ivy, que fez parte da lista de convidados, filmou o momento e partilhou tudo com os seguidores do Instagram.

Curioso? O vídeo está agora disponível na galeria.

