Telma Madeira ficou conhecida do público após vencer o concurso de Miss Portugal e ter representado o país na competição internacional (Miss Universo). A jovem de 23 anos esteve hoje, 25 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha, na qual recordou o seu crescimento e de como lidou com o bullying de que foi vítima na adolescência.

"Já usava aparelho, já tinha tirado os óculos, porque vejo super mal... Depois houve um dia em que me olhei ao espelho e disse: 'Telma, tu és muito melhor do que isto'. A partir daí tudo começou a mudar", começa por afirmar Telma, lembrando o momento em que passou a valorizar-se.

A convidada recordou igualmente as duras palavras que ouvia dos colegas na escola durante o ensino secundário.

"Quando eu trazia um casaco novo, ou uma camisola, ou umas sapatilhas, diziam-me: 'Vais buscar a tua roupa ao lixo?'. Sabia que os meus pais trabalhavam tanto para me poder dar roupa, calçado. A minha mãe sempre me disse que temos de valorizar aquilo que os pais nos dão porque é fruto de muito trabalho e dedicação. Custava-me muito porque não me insultavam a mim, mas aos meus pais", confessa.

Veja o momento: