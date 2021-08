Taylor Swift 'rendeu-se' ao TikTok e criou conta na rede social popular pela partilha de vídeos de curta duração.

Este domingo, a cantora contou que já é possível segui-la e rapidamente conquistou uma legião de seguidores no novo perfil.

O primeiro vídeo já está no ar e, claro, promove a pré-venda da nova edição do seu álbum 'Red', lançado em 2012.

Lots going on at the moment: Red (my version) vinyl is up for presale on my site and oh I’m on tiktok now let the games begin ##SwiftTok

original sound - Taylor Swift