Damon Albarn disse numa entrevista ao Los Angeles Times que Taylor Swift "não escreve as suas próprias canções", de acordo com o Page Six. Palavras que não passaram despercebidas à cantora.

Taylor Swift não tardou a reagir e recorreu ao Twitter para responder ao músico da banda Gorillaz.

"Damon Albarn, era uma grande fã tua até ver isto. Eu escrevo todas as minhas músicas. A tua declaração sensacionalista é completamente falsa e muito prejudicial. Não precisas de gostar das minhas músicas, mas é muito f***** tentar desacreditar a minha escrita", destacou a cantora.

Antes de 'fechar' o assunto, escreveu ainda: "PS. Escrevi este tweet sozinha, caso estejas a questionar".

Leia Também: Taylor Swift fez 32 anos! Eis as imagens da festa de aniversário