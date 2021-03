Foi no momento em que estava a agradecer o prémio de Álbum do Ano, com 'Folclore', que Taylor Swift falou do namorado, Joe Alwyn.

Durante a gala da entrega dos prémios Grammy de 2021, a cantora discursou e também agradeceu ao companheiro: "Joe, que é a primeira pessoa a quem toco todas as músicas que escrevo".

"E eu diverti-me muito a escrever músicas contigo durante a quarentena", acrescentou.

Palavras que não passaram despercebidas aos olhos da imprensa internacional.

