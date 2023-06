Taylor Swift e Matty Healy já não estão juntos. Depois de vários rumores sobre o romance, o TMZ relata que os artistas colocaram um ponto final na relação.

De acordo com um amigo próximo, cita o TMZ, Taylor está novamente "solteira", embora ainda não seja clara a razão da separação.

Logo após a notícia do fim do namoro de Taylor Swift com Joe Alwyn ao fim de seis anos juntos, a cantora começou a estar no centro das atenções pelas saídas com Matty Healy. Os artistas pareciam 'inseparáveis' e Matty marcou presença em todos os três espetáculos da cantora em Nashville. Mas parece que a romance não foi duradouro.

De recordar que os artistas conhecem-se desde 2014, quando a cantora foi a um espetáculos da banda The 1975.

