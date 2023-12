Pelo menos seis pessoas morreram, no passado sábado, na sequência da passagem de vários tornados no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos, que causaram vários danos.

Em apoio a todas as vítimas, Taylor Swift decidiu doar um milhão de dólares ao Fundo de Resposta a Emergências do Tennessee, da Community Foundation of Middle Tennessee, como informou esta segunda-feira o USA Today.

Hal Cato, CEO da fundação, confirmou a doação da cantora que contribuiu para ajudar todos os que foram afetados pelo desastre natural. Um gesto solidário que rapidamente ficou em destaque na imprensa internacional.

