Tatiana Valério é uma mulher feliz e realizada no que toca à sua vida pessoal. A antiga concorrente do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, vive no Alentejo com a filha, de um ano, e o pai da menina.

Foi precisamente no Alentejo, quando ainda participava no programa da SIC, que conheceu o atual companheiro. Porém, a verdade é que Tatiana chegou a namorar com o agricultor João Menezes, durante e depois do reality show.

Os dois separaram-se meses após o fim do programa. Na altura garantiram que permanecia a amizade, mas parece que agora já não existe qualquer tipo de relação entre ambos.

"Continuas amiga do João (agricultor)"?, quiseram saber os fãs da empresária.

"Não temos contacto", reagiu Tatiana, deixando claro que até a amizade entre ambos parece ter terminado.

Leia Também: Agricultor Ricardo Bernardes encontrou o amor e vai ser pai novamente