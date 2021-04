Ricardo Bernardes, agricultor que se tornou conhecido no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', esteve esta segunda-feira, dia 5 de março, à conversa com Júlia Pinheiro.

Apaixonado, Ricardo contou a sua história de amor com Raquel, com quem se prepara para ter o primeiro filho em comum, cujo nascimento está previsto para junho.

O entrevistado confessa que até participar no programa era um "grande solitário", mas que depois decidiu abrir o seu coração.

Entretanto, numa ida a Torres Vedras com a filha, Margarida, acabou por entrar numa das lojas de Raquel, e foi assim que os dois se conheceram. Depois, quando ia à cidade Ricardo encontrava-se com Raquel e foi a partir daí que se começaram a envolver.

"A Raquel é uma pessoa muito feliz, está sempre a rir", elogiou.

Já quanto ao facto de vir a ser pai novamente, este afirmou: "É uma felicidade, porque é mais um para encher a casa".

O bebé é um menino e ir-se-á chamar Vicente.

Leia Também: Participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' vai ser pai