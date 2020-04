Duas semanas depois de ter sido mãe pela primeira vez, Tatiana Valério, antiga participante de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', da SIC, usou as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores aquela que foi a sua realidade pós-parto.

"Adorava ter saído da maternidade toda eu uma Kate Middleton... só que não, nem nada que se pareça, por favor (eu engordei 20 kilos e ela não, a parva). Verdade é que o meu leitãozinho de feira faz dois do príncipezeco dela, mas, ainda assim, ela sai de vestido e salto alto, elegante e maquilhada... eu saí de fato treino, com barriga de 5 meses, com olheiras e despenteada. Para mim, esta foi a realidade do pós-parto (...)", começa por declarar a recém-mamã, que sem medo ou vergonha posou para a foto ainda na casa de banho ho hospital onde deu à luz.

"O pós-parto não é glamouroso e fica bem aquém das nossas expectativas de nos sentirmos minimamente pessoa, mas é realmente a fase estúpida mais tolerável que terão na vida porque tem uma razão (a melhor do mundo). Quis mostrar-vos a minha realidade porque acho que faz falta ver-se este lado, quebrar a barreira de que temos de nos sentir fantásticas depois de meter um ser humaninho no mundo, a pressão de estarmos 'apresentáveis'. É fantástico, é um milagre, mas, miúdas... não é glamouroso", completou ainda a mãe da pequena Maria Constança.

