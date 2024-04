O mês de abril ficou marcado com uma separação no seio da realeza. Após 14 anos de casamento, Nicolás de Grécia e Tatiana Blatnik fizeram um comunicado público no qual anunciaram o seu divórcio.

"O príncipe Nicolás e a princesa Tatiana, após 14 anos de convivência, decidiram dissolver o seu matrimónio. Ambos reconhecem a dificuldade desta decisão, a profunda apreciação e respeito que têm e o amor com que caminharam estes anos.

Os mesmo valores de respeito e compreensão formarão a base da sua relação no futuro, uma relação de profunda e sincera amizade.

Continuarão a viver e a trabalhar na Grécia, lugar que ambos sentem como a sua casa. A família sempre estará do seu lado. Obrigada pelo respeito e discrição", lê-se no comunicado.

Tendo isto em conta coloca-se uma questão: Tatiana irá manter o título de princesa da Grécia e da Dinamarca?

Conforme nota a revista Vanitatis, a resposta é sim.

O título, sublinhe-se, foi lhe concedido no dia do casamento, a 25 de agosto de 2010. Não se sabe, no entanto, se o manterá se voltar a casar-se.