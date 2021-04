Tássia Camargo emocionou os espetadores na tarde desta quinta-feira ao partilhar o seu poderoso testemunho no programa de Júlia Pinheiro. A atriz brasileira, que vive em Portugal há vários anos, recordou a trágica morte da sua filha mais nova: Maria Júlia, que perdeu a vida com apenas dois anos de idade.

Tássia é mãe de Diego, de 37 anos, de Pedro, de 34, e de Maria Júlia, que teria 27 anos caso fosse viva.

A última dos seus três filhos "nasceu perfeita" depois de uma gravidez onde tudo correu bem.

Apenas aos dois anos se percebeu que um surto de rubéola teria contaminado a bebé ainda na gravidez. Tássia Camargo teve quatro vezes a doença mesmo tendo as vacinas em dia, o que não impediu a menina de ser contaminada.

"Eu não tive nenhum sintoma da rubéola, os exames da Maria Júlia estavam perfeitos, a Maria Júlia nasceu perfeita", realça.

Aos dois anos, depois de a atriz se ter apercebido que a sua bebé tinha deixado de ouvir, Maria Júlia é diagnosticada com rubéola congénita tardia.

"A Maria Júlia com quase dois anos ficou surda. Ficava com a pele em carne viva. Ficou surda, ficou cega... ficou um monstro, entrou em hemodiálise, o bichinho comeu a massa encefálica", relata, sem conseguir conter a emoção.

Tássia Camargo lembra que todo o processo "foi terrível" e que a filha precisou de ser internada nos cuidados intensivos, onde acabou por morrer.

Sem conseguir conter as lágrimas, a atriz, atualmente com 60 anos, recorda as últimas palavras que disse à sua menina: "Maria Júlia, se quiseres ir vai, porque eu vou estar contigo onde tu estiveres. Ela, entubada, soluçou e desceu uma lágrima".

Tássia Camargo ausentou-se depois para tomar um banho e quando voltou soube que a filha já estava morta.

"Peguei-a no colo, cantei para ela dormir todas as músicas que ela gostava de ouvir. Pedi uma salva de palmas aos médicos e coloquei-lhe a chupeta", acrescenta, deixando Júlia Pinheiro sem palavras.

Por fim, Tássia Camargo comprara este surto que levou a sua filha à pandemia de Covid-19 e apela a todos os cidadãos para que "não sejam negacionistas".

Reveja aqui o testemunho da atriz.

