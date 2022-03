Tanya manifestou esta quarta-feira, dia 9, vontade de desistir do 'Big Brother Famosos'. A concorrente magoou-se no pé e diz não estar a lidar bem com as dores que tem sentido.

"Coisas que tenham a ver com o corpo e dores não lido muito bem, portanto vou-me embora", comunicou a cantora ao reunir o grupo para tornar pública a sua intenção.

"Não me faz sentido estar aqui sem estar a 100%", referiu ainda.

Perante a vontade de Tanya, os restantes concorrentes tentaram convencê-la a permanecer no jogo e comprometeram-se a ajudá-la com tudo o que fosse necessário.

Leia Também: Bruna Gomes chora ao lembrar namoro com Filipe Neto. "Eu era a sombra"