Tanya foi a concorrente expulsa do 'Big Brother Famosos' na gala deste domingo, 27 de março, com mais de 70% da votação do público. O Fama ao Minuto esteve à conversa com a artista, de 42 anos, no âmbito de uma conferência de imprensa.

Nesta ocasião, Tanya abordou os assuntos mais polémicos que envolvem o seu nome dentro e fora de casa, com especial destaque para as declarações feitas por Cathy, antiga colega da banda Tayti, que falou da orientação sexual de Tanya numa entrevista, uma vez que esta é casada com uma mulher (cujo nome não quer revelar por uma questão de privacidade).

"Para mim só mostra o caráter da minha ex-colega. A minha sexualidade não define em nada a pessoa que sou. Vale o que vale", começa por comentar.

"Não faz sentido, não tenho nada para assumir e sou casada, bem casada", garante, notando que nunca abordou o assunto dentro da casa porque queria respeitar a companheira cá fora e porque o mesmo não surgiu naturalmente numa conversa com os colegas da casa.

"Essa pessoa não quer vir a público. Quero defender a minha relação porque não é o que me define enquanto pessoa. Nunca falei das minhas relações, fossem elas com homens ou mulheres", evidenciou.

Tendo isto em conta, a única preocupação dentro de casa era perceber como a mulher estava a lidar com tudo: "Se eu tivesse uma informação teria jogado de outra forma. Isto não é um problema, não me define enquanto pessoa. Temos de viver o agora e se eu morrer amanhã morro feliz", garantiu.

A saída - pouco amigável - das Tayti

Tanya ficou conhecida por pertencer à dupla feminina Tayti, entre 1998 e 2012. Juntas lançaram grandes êxitos como 'Mexe O Tutu', 'Dá-me Um Xoxo', ou 'Devora-me'.

A desistência do projeto aconteceu devido a uma conjugação de fatores, conforme revela a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos'. Primeiro, o pai encontrava-se bastante doente na altura, na sequência de uma doença degenerativa que o levada aos cuidados intensivos "todas as semanas". Em segundo lugar, Tanya vivia em Lagos e era lá que mantinha um relacionamento, que confessa ter sido bastante difícil, o que a levava a viagens frequentes por todo o país que, consequentemente, lhe traziam um cansaço extremo.

"Percebi que não estava a conseguir ter energia para a dupla, para o meu pai e para a relação. Não estava a ser honesta", evidencia.

Por outro lado, garante que não entrou no reality show da TVI para relembrar as Tayti, mas sim para conseguiu o seu próprio lugar na música, uma vez que regressou à carreira em 2017. "Quero que me reconheçam pelo valor daquilo que eu dou e eu sou", afirma.

Questionada ainda por que motivo a ex-colega insistia em fazer estas declarações sobre si, Tanya recorreu a uma única palavra: "Ciúme".

"Senti que ficaram magoados por eu ter saído e houve uma situação em que vieram dizer que afinal eu não era a pessoa que pensava. Não correu bem, não foi nada bom", relembra.

Ainda assim, apesar destas confusões, Tanya já se tinha mostrado aberta para uma possível reconciliação: "Se eles falassem comigo podia ponderar em fazer o revival com ela. Estava apta a falar com ela. Aconteceu o oposto. Eu não saí a mal, se alguém ficou mal foram eles", defende.

