Tânia Ribas de Oliveira pode finalmente respirar de alívio. Tal como a própria apresentadora da RTP contou na sua conta de Instagram, finalmente a gravação extra de programas foi devidamente concluída, algo que a deixou muito orgulhosa, não só de si, mas como da sua equipa.

"Ufa. Feito. Nestes cinco dias de semana fizemos 4 programas em direto e quatro programas gravados. Chegaram ao fim as emissões em direto da 'Nossa Tarde', para a semana estamos no ar, à mesma com hora ótimos programas gravados. Que temporada", começou por referir.

"Ainda vou encontrar melhores palavras para isto, mas para já: obrigada, em nome de toda a equipa. Vamos descansar que bem precisamos todos. Sem esta equipa não teríamos feito este trabalho, nestes tempos tão conturbados. Obrigada a todos, sem exceção. Está feito", completou.

