Tânia Ribas de Oliveira usou a sua conta no Instagram para publicar uma fotografia de quando era criança, um registo fotográfico feito pelo seu pai, e revelar que a cor dos seus olhos mudou durante a infância.

"Tinha cinco anos. Ainda hoje comentava que a cor dos meus olhos mudou aos 10, aqui está a prova. Vá-se lá perceber… num verão, ficaram verdes. Não tão verdes como os do meu pai, mas verdes. Adoro passear-me por fotos antigas. Esta foi tirada pelo meu pai no Algarve, com uma expressão minha que ele adorava. E adora", escreveu a apresentadora da RTP na legenda da fotografia.

Leia Também: Tânia Ribas em modo 'diva' para emissão especial de fim de ano